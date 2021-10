Developres Rzeszów ograł Chemika Police i zdobył Superpuchar Polski. Nieprawdopodobny tie-break! Łukasz Pado

Superpuchar Polski pojedzie do Rzeszowa. Siatkarki Developresu Bella Dolina pokonały Chemika Police 3:2 i sięgnęły pierwszy raz w historii po to trofeum. To jeden z największych sukcesów tego klubu.