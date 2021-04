Dlaczego Konrad Fijołek drugi dzień z rzędu obudził się z uśmiechem

Jak układać wzajemne relacje, jak dochodzić do kompromisu? Podała przykład z obszaru metropolitalnego Gdańsk - Gdynia – Sopot, który otrzymał 6 mln zł z urzędu marszałkowskiego na budowę węzłów integracyjnych.

- Z warunkiem, że mamy zbudować ich sześć – zaznaczyła. – Doszliśmy do wniosku, że we współpracy z kilkunastoma okolicznymi gminami, możemy więcej. W konsekwencji udało nam się ich zrobić 25. Każdy dostał trochę mniej dotacji, każdy „musiał się posunąć”, ale skorzystał na tym cały obszar.

Przyznała, że przyjechała do Rzeszowa „podpatrywać”. Po to samo również przyjechał Jacek Karnowski.

- Niegdyś, żeby uczyć się samorządności i współpracy między samorządami, jechałem do Francji, Niemiec, do Szwecji – wspominał. – Dziś wystarczy, bym przyjechał do Rzeszowa, Przemyśla, Sandomierza, i podpatrywał, co robią moje koleżanki i koledzy. A oni przyjeżdżają do Sopotu i do Gdańska. A teraz powoli to Niemcy zaczynają przyjeżdżać do nas, żeby się uczyć.

Przypomniał, że samorządowcy Pomorza, zainspirowani przez Pawła Adamowicza, zorganizowali się w metropolię, liczącą kilkadziesiąt samorządów.