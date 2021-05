Dzikie wysypisko na cmentarzu w Jaworniku Polskim. Czytelnik narzeka, proboszcz nie widzi problemu. Dlaczego nie ma tam żadnego śmietnika?

- Sprawą się zajmujemy. Gromadzimy odpady i jak jest duża ilość, to się je wywozi. Rada parafialna podjęła taką decyzję i takiej się trzymamy. Śmieci nie są dla nikogo zagrożeniem i są wywożone

- zapewnia ks. Stanisław Guzy, proboszcz Parafii św. Andrzeja Apostoła w Jaworniku Polskim.

Dodaje, że śmieci wywożone są z cmentarza przynajmniej trzy razy w roku, czasami częściej. Wszystko zależy od tego, ile się ich nazbiera i jak szybko.

- Zawsze tak było, wszyscy by chcieli, żeby było zrobione na wczoraj, a złotówki nikt nie chce dać. Da się to zrobić, ale nie możemy śmieci wywozić co tydzień, bo to są ogromne pieniądze - tłumaczy ks. Guzy.