Emeryci szybciej spłacają swoje zadłużenie. Pomagają w tym trzynaste emerytury, mniejsze roszczenia wnuków i... pandemia

- 17 900 złotych wynosi średnie zadłużenie emeryta w Polsce. To nieco więcej niż na początku roku, gdy było ono o 32 złotych niższe - podaje Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Kredytowej. Dane dotyczą zadłużonych osób, które figurują w bazach KRD BIK.

Jednak w tym roku wśród seniorów ubyło osób z problemami finansowymi. Jest ich w Polsce 331,5 tysiąca. Na początku roku było 354,8 tysiąca, czyli o 23 300 osób więcej. Obecnie do oddania mają łącznie 5,9 mld złotych. Najwięcej winni są starsi mieszkańcy Śląska, ich zaległości wynoszą 996 mln złotych. Rekordzista w Polsce ma do oddania 9,1 mln zł. To 74-letni mieszkaniec województwa łódzkiego.

Jak na tym tle wypada Podkarpackie?

Seniorzy z naszego regionu muszą oddać prawie 131,6 mln złotych. Na liście dłużników znajduje się 7848 mieszkańców w starszym wieku, ze średnim zadłużeniem 16 766 złotych, a więc o prawie 1200 złotych niższym niż średnia w kraju. Podkarpacki senior-rekordzista musi zwrócić aż 819 tys. złotych.