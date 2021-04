Fałszywe SMS-y o przesyłce rzekomo zatrzymanej przez celników. Firma kurierska DHL reaguje

Informowaliśmy o rozsyłanych przez przestępców SMS-ach o treści "Twoja paczka zostala zatrzymana przez sluzby celne". Takie wiadomości otrzymało wielu mieszkańców Podkarpacia. Zawierają one link. Po kliknięciu go instalujemy w swoim smartfonie złośliwe oprogramowanie. Celem przestępców jest dotarcie do naszego konta bankowego i kradzież z niego pieniędzy.

Jak informowaliśmy, służby celne, jeżeli mają jakieś wątpliwości co do naszej przesyłki, to nie wysyłają do adresatów SMS-ów, lecz listy polecone.

Zareagowała również firma kurierska DHL.