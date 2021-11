Gigantyczna akcja policji. Luksusowa agencja towarzyska przy ul. Lubelskiej w Rzeszowie zlikwidowana

W rozmowie z Nowinami Łukasz Wawrzyniak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu przyznał, że jedna z takich agencji znajdowała się na Podkarpaciu, a dokładnie w apartamencie przy ul. Lubelskiej w Rzeszowie. Śledztwo cały czas trwa, więc jeszcze do końca nie wiadomo ile prostytutek trudniło się tym procederem w Rzeszowie. Wiadomo za to, że we wszystkich agencjach pracowały Polki, Rosjanki oraz Ukrainki, które były werbowane za pomocą ogłoszeń na portalach. Dbano o to, żeby kobiety nie tylko nic o sobie nie wiedziały, ale także, żeby nigdy się ze sobą nie widziały.

- Grupę przestępczą założył, a następnie nią kierował 47-letni mieszkaniec Poznania Mariusz N. Początkowo zarządzał on pojedynczymi tzw. agencjami mieszkaniowymi, a ostatecznie całą siecią apartamentów wykorzystywanych m.in na cele prostytucji