Grzegorz Braun ogłosi Rzeszów "strefą wolną od lockdownu". Jeśli zostanie prezydentem Marcin Piecyk

Grzegorz Braun zapowiedział, że jeśli wygra wybory w Rzeszowie, zniesie lockdown. Chce, aby otwarte zostały szkoły, restauracje, siłownie i inne lokale. Krzysztof Kapica

Grzegorz Braun, kandydat na prezydenta Rzeszowa, obiecuje, że jeśli zostanie wybrany na to stanowisko, ogłosi Rzeszów "strefą wolną od lockdownu". Zapewnia, że otwarte zostaną szkoły, restauracje, baseny, siłownie itd. Ma również pomysł, aby delegować straż miejską, aby ta dbała o to, by "nikt nie przeszkadzał" przedsiębiorcom w prowadzeniu ich biznesów.