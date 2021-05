II Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Sanoku [ZDJĘCIA]

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom słuchaczy, wszystkie koncerty były transmitowane na żywo . Koncerty organowe odbywały się w kościołach. Organizatorzy chcieli pokazać, że organy to nie tylko muzyka religijna, ale mogą zabrzmieć w połączeniu z trąbką, ze skrzypcami lub z fletnią Pana.

I Ogólnopolski Konkurs Młodych Organistów w Sanoku

Ogromnym sukcesem okazał się także I Ogólnopolski Konkurs Młodych Organistów. Zainteresowanie konkursem było ogromne, bowiem uczestnikami konkursu byli uczniowie szkół muzycznych II st. z całej Polski (Wrocław, Opole, Płock, Warszawa, Kraków, Bielsko-Biała, Tarnów, Racibórz, Rybnik, Katowice, Mielec i Rzeszów).

Organizatorzy otrzymali 22 zgłoszenia, z których 20 uczniów wzięło udział w zmaganiach konkursowych.

Przesłuchania miały charakter otwarty, a uczestnicy zostali zakwalifikowania do dwóch grup wiekowych zgodnie z zasadami: grupa młodsza – klasy I - III szkoły muzycznej II stopnia oraz grupa starsza – klasy IV - VI szkoły muzycznej II stopnia.

Pracom Jury konkursu przewodniczył dr hab. Piotr Rojek, prof. AMKL we Wrocławiu, którego wspierali prof. dr hab. Elżbieta Karolak (AM w Poznaniu) i prof. dr hab. Radosław Marzec (AM w Bydgoszczy). W wyniku oceny wszystkich prezentacji konkursowych, Jury podjęło decyzję o przyznaniu 12 wyróżnień:

GRUPA MŁODSZA:

Paweł Jan Pociask /I Nagroda/ - 400 zł, naucz. Maciej Banek, ASM II st. w Krakowie

Paweł Stroka /II Nagroda/ - 250 zł, naucz. Elżbieta Włosek-Żurawiecka, PSM I st. w Raciborzu

Gabriel Wojaczek /II Nagroda/ - 250 zł, naucz. Stanisław Pielczyk, PSM I i II st. w Rybniku

Paulina Zimoń /III Nagroda/ - 100 zł, naucz. Elżbieta Włosek-Żurawiecka, PSM I st. w Raciborzu

GRUPA STARSZA: