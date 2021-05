Innowacyjny projekt studentów Karpackiej uczelni Państwowej w Krośnie. Budują nowoczesny, ekologiczny bolid [ZDJĘCIA]

„Studenci tworzą innowacje” to program, w ramach którego MNiSW przeznacza 7 mln złotych na wsparcie projektów studenckich kół naukowych, działających w ramach uczelni wyższych. Celem programu jest pomoc kołom naukowym w ich działalności i realizacji innowacyjnych projektów. Chodzi też o to, by technologie i rozwiązania techniczne, wypracowane przez młodych naukowców mogły mieć zastosowanie w gospodarce.

O dofinansowanie w ramach programu ubiegało się 244 studenckie koła naukowe z całego kraju. Minister Edukacji i Nauki wybrał 128 projektów, które będą dofinansowanie łączą kwotą ponad 6,5 mln złotych.

Wśród laureatów ministerialnego konkursu znalazł się projekt z Karpackiej Uczelni Państwowej w Krośnie. Studenci Koła Naukowego Rotor chcą przeprowadzić badania struktur warstwowych kompozytów polimerowych, które znajdą zastosowanie w budowanym przez nich bolidzie.