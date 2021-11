Janusz Sepioł, architekt miejski: W Rzeszowie są tereny z niezwykłym potencjałem. Atutem jest położenie na pofalowanym terenie [ZDJĘCIA]

W czwartek w Ratuszu dziennikarzom został zaprezentowany Architekt Miasta, którym, jak pisaliśmy, został Janusz Sepioł z Małopolski, architekt, urbanista, historyk sztuki, były polityk.

Przyznał, że wyznaczył sobie kilka celów.

- Pierwsza kwestia to lepsze zarządzanie przestrzenią miasta. Poprzez to, co jest możliwe, czyli bardziej zgodne z prawem, skrupulatne i solidne wydawanie decyzji o warunkach zabudowy.