Jest opinia wojewody w sprawie przyłączenia do Sanoka trzech sołectw: Bykowce i Zabłotce - tak, Trepcza - nie

Chodziło o sołectwa: Bykowce (obszar o powierzchni 553,64 ha), Trepcza (909,39 ha) oraz Zabłotce (211,58 ha). Łącznie obszar proponowany do włączenia do miasta Sanoka wynosił 1 674,61 ha.

Wniosek w sprawie przyłączenia do Sanoka trzech sołectw złożony został do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie 31 marca.

Po co dzielić dobrą gminę - pytają mieszkańcy sołectw, które chce przyłączyć Sanok

Proponowana zmiana spowodowałaby zwiększenie powierzchni miasta z 3 787,43 ha do 5 462,04 ha, a jego ludność wzrosłaby z 36 496 do 39 070 osób, co zdaniem wnioskodawcy istotnie wzmocniłoby znaczenie miasta na mapie administracyjnej województwa.

Przeprowadzone zostały konsultacje z mieszkańcami. W Sanoku - od 15 do 26 lutego i zakończyły się wynikiem pozytywnym w odniesieniu do wszystkich 3 sołectw. Proponowaną zmianę granic poparło przeciętnie 62,26 proc. mieszkańców biorących udział w konsultacjach, przy frekwencji wynoszącej 3,73 proc.