Jeszcze w tym roku pojedziemy szybciej z Rzeszowa do Lublina. Kolejne fragmenty S19 będą otwarte w grudniu

Na terenie woj. podkarpackiego Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zamierza do końca tego oddać do użytku 3 fragmenty drogi ekspresowej S19.

- Jeszcze w tym roku planujemy oddać do ruchu ok. 30 kilometrów S19 od Rudnika nad Sanem do węzła Kamień docelowo Łowisko. Będą to następujące odcinki trasy Via Carpatia S19: Rudnik nad Sanem - Nisko o długości 6,5 km, a także Nisko – Podgórze liczący ponad 11 km, oraz nieco krótszy - o długości 10,3 km odcinek Podgórze - Kamień - wylicza Joanna Rarus rzecznik z GDDKiA w Rzeszowie.