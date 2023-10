Koncert "TOTUS TUUS" dla św. Jana Pawła II w Parku Papieskim w Rzeszowie [ZDJĘCIA, WIDEO]

Podczas imprezy wspólnie celebrowano życie i nauki Papieża Polaka, słuchając inspirujących słów oraz pięknej muzyki.

Wśród artystów pojawili się Mateusz Mijal, Sezon na czereśnie, Skrzypnianki z Podhala, Góral Power oraz Zespół ludowy "Jubilatki" ze Zgłobnia, a na scenie mogliśmy usłyszeć takie hity jak "Czarna Madonna", "Abba Ojcze", "Góralu, czy Ci nie żal".

Podczas całego wydarzenia można było częstować się darmowymi kremówkami oraz kawą i herbatą - był to zdecydowanie strzał w dziesiątkę, bo choć nie padało to dało się już odczuć niższą temperaturę. Mimo to w trakcie trwania koncertu liczba osób na widowni stale rosła.