Konrad Domoń, piłkarz Apklan Resovii: Na początku nie wyglądało to tak źle [ROZMOWA]

Głód piłki z pewnością masz już duży. Oczywiście, że po dłuższej przerwie, a dokładnie jestem cztery miesiące i tydzień po operacji, ten głód do piłki jest duży, ale podchodzę do tego wszystkiego ze spokojem, skupiam się na rehabilitacji i ćwiczeniach, które pozwolą mi jak najszybciej wrócić do piłki.

Gdy ta kontuzja ci się przytrafiła, wiedziałeś, że będzie to tak poważna sprawa?

Właściwie to nie, bo tutaj taka sytuacja wyniknęła, że po meczu z Arką Gdynia zebrał mi się płyn w kolanie, ale po pierwszych diagnozach nie wyglądało to aż tak źle, bo zrobiono mi zastrzyk w kolano i miałem odpoczywać do końca grudnia. Potem trenowałem normalnie z drużyną do końca lutego, ale to wszystko się odnowiło, kolano nie wytrzymało, zaczęło puchnąć i lekarz mi powiedział, że jedyną możliwością dla mnie jeśli chcę dalej uprawiać sport jest zabieg operacyjny. Innej opcji nie było, bo cały czas by mi to kolano puchło i zbierałby się tam płyn.