Krośnieńska drużyna w najbliższym meczu zmierzy się na wyjeździe z Orłem Łódź. Powalczy o jak najlepszy wynik. Najlepiej o wygraną

Do ofensywy na czwórkę przystąpiła piąta w tabeli Polonia – 11 pkt. Bydgoszczanie zmierzą się w zaległym spotkaniu z Aforti Startem (d, 15 bm.), Unią Tarnów (w) i Cellfast Wilkami Krosno (d), a na zakończenie rundy zasadniczej do Ostrowa. – Plan jest taki, żeby wygrać wszystko. To nie jest jednak zbytnia pewność siebie, ale realna ocena sytuacji. Potrzebujemy tych punktów i uważam, że możemy je zdobyć. Oczywiście, doceniam klasę naszych rywali i mam do nich respekt, bo każdego z nich stać na dobrą jazdę. Wierzę jednak w swoich zawodników – mówi cytowany przez Polki żużel trener Lech Kędziora.