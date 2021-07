Krosno. Gehenna Nero trwała pół roku. Pies znalazł się na granicy życia i śmierci. Jego właściciel został oskarżony

"Animalsi" byli wstrząśnięci faktem, że nikt z domowników (dorosłe, zdrowe osoby) nie reagował na cierpienie zwierzęcia a właściciel psa nie zabrał go do weterynarza. Jak mówili, było widać, że pies od dłuższego czasu nie jest leczony, a postępujące zmiany chorobowe doprowadziły go do skrajnego wręcz wycieńczenia. Pies w tym wieku powinien ważyć ok. 50 kg. Nero ważył zaledwie 30 kg.