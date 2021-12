Kto tak naprawdę kupuje mieszkania w Rzeszowie? Nie tylko ci, którzy chcą w nich mieszkać. Dlaczego tak jest? Marcin Piecyk

Jacek Strojny z RdRz: W nowych blokach światło widać w niewielkiej części mieszkań Krzysztof Kapica

Ceny mieszkań w Rzeszowie ciągle rosną i prędko się to raczej nie zmieni. Przyczyn jest kilka, jak choćby wzrost cen materiałów budowlanych czy zwiększenie stóp procentowych na kredytach. Ale czy osoby lub firmy kupujące nieruchomości nie po to, żeby ich używać, a po prostu ulokować swoje pieniądze, również mają wpływ na cenę za metr kwadratowy? To możliwe. Spora część nowych mieszkań ma właścicieli, jednak wieczorami, gdy spojrzymy na bloki, światło widać tylko w niedużej części okien.