Li Qian, pingpongistka KTS Enea Siarkopolu Tarnobrzeg przed igrzyskami: Chciałabym zagrać najlepszy w swojej karierze turniej olimpijski

Trenowałam w różnych miejscach i ośrodkach. W okresie pandemii zawodnicy i zawodniczki, przebywający w Chinach, szukali możliwości treningowych i przyjeżdżaliśmy do tego samego ośrodka w tym samym czasie. Najważniejsze dla mnie były treningi z silnymi sparingpartnerkami.

Jak twoje treningi wyglądały na co dzień?

Jak twoja forma po tak długiej przerwie, spowodowanej pandemią i brakiem rywalizacji? Na szczęście w Chinach, gdzie przebywam, organizowane są turnieje i mecze, więc miałam możliwość gry w zawodach. Jeśli chodzi o samą możliwość treningu, to z tym w Chinach też nie ma problemu. Natomiast starty w zawodach pozwalały mi, w konsultacji z trenerem, ustalić plan przygotowań do startu w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio.

Anna Wielgosz: Jak „złamię” dwie minuty, to... [WYWIAD]

Oczywiście zdaję sobie sprawę, że to start w moich czwartych Igrzyskach Olimpijskich w Tokio pokaże w jakiej jestem formie sportowej. Zrobiłam wszystko co możliwe aby jak najlepiej przygotować się do tego najważniejszego startu.