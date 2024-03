Liga Centralna Mężczyzn. Handball Stal Mielec przegrała z Autoinwest Żukowo

Spotkanie lepiej rozpoczęli goście, którzy po kilku początkowych minutach prowadzili 4:0. Z biegiem czasu Stal obudziła się i po kwadransie doprowadziła do remisu po siedem. Chwile później mielczanie już prowadzili i wydawało się, że gospodarze opanowali sytuację na boisku i zaczną powoli wypracowywać sobie przewagę. Niestety w końcówce pierwszej odsłony przyjezdni złapali ponownie odpowiedni rytm i znów odskoczyli na trzy bramki. Po zmianie stron Stal świetnie broniła, a że w ataku udawało się trafiać dość szybko znów notowano remis. Na dziesięć minut przed końcem meczu, co prawda przyjezdni prowadzili, ale Stal za wszelką cenę szukała sposobu na odrobienie strat. Końcowe minuty należały jednak do gości, którzy grając mądrze zarówno w ataku jak i w obronie nie pozwolili miejscowym odrobić strat i z Mielca wywożą komplet punktów.