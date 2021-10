Magdalena Jurczyk z Developresu Rzeszów: Szampan z Superpucharu smakuje bardzo dobrze

Za wami pięć morderczych setów z Chemikiem Police, setów na dobrym poziomie. Jak Superpuchar, to mecz też musi być super...

To był mecz pełen emocji. Pierwszy set wygrany dosyć gładko, w drugim było ciężej, ale na naszą korzyść, a policzanki się podniosły, wzmocniły zagrywkę i mieliśmy problemy. Na szczęście w tie-breaku losy odwróciły się i to my mogłyśmy się cieszyć ze zwycięstwa.