Malwina Smarzek po meczu z Developresem Rzeszów: Największe pretensje mam do siebie

Dla zespołu mistrza Rosji, to pierwsza w tym sezonie porażka zarówno jeśli chodzi o Ligę Mistrzyń, jak i o ligę rosyjską, gdzie Kaliningrad prowadzi z kompletem 11 zwycięstw.

- Wiem, że pewnie większość ludzi nie śledzi rosyjskiej ligi, ale jest ona bardzo ciężka i takiego meczu, jak dzisiaj, to nie zagrałyśmy jeszcze w tym sezonie. Nie ujmuję nic naszemu przeciwnikowi, bo zagrał świetny mecz, ale to nie była nasza siatkówka, były jakieś momenty, przebłyski, ale to nie było nasze granie. Ciężko nam się grało. Spodziewałam się i oczekiwałam, że przyjdzie taki mecz, bo jesteśmy zmęczone. Przez cały grudzień byłyśmy tylko 10 dni w domu. Gramy bardzo dużo, a przed nami jeszcze Puchar Rosji teraz, bardzo ważny. Z dwojga złego cieszę się, że to nie był mecz, który decydował o wejściu do ćwierćfinału. Jeszcze mamy wszystkie karty w ręku, Rzeszów zresztą też. Nie spodziewałam się, że zagramy aż tak źle. Jest mi smutno, że nie zaprezentowałyśmy tego, co normalnie gramy