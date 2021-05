Marcin Warchoł z planem dla osiedla Przybyszówka [ZDJĘCIA]

W dziedzinie sportu i rekreacji to przede wszystkim nowy obiekt sportowy przy ul. Stadionowej. Marcin Warchoł widzi tu kompleks boisk, także do piłki plażowej. Chciałby wybudować orlika i przebudować samą ulicę. Dla klubu KS Przybyszówka deklaruje budowę szatni i ogrodzenia stadionu, a także modernizację trybun na obiekcie. Chciałby także zagospodarować teren wzdłuż potoku Przyrwa, gdzie widzi ścieżkę rowerową i biegową.

- To piękne miejsce, które szybko się rozwija i przybywa tu dużo nowych domów. Spotkałem się z przedstawicielami rady osiedla, mieszkańcami i wysłuchałem ich potrzeb. Na tej podstawie przygotowałem plan inwestycji do zrealizowania, które obiecuję się wykonać, jeśli mieszkańcy mi zaufają i wybiorą na prezydenta miasta

Wśród inwestycji drogowych deklaruje przebudowę ulicy Ustrzyckiej na odcinku między ulicami Krakowską i Dębicką. A także poszerzenie ulicy Pańskiej i budowę wzdłuż niej chodnika. Wiceminister widzi także konieczność modernizacji ul. Sanockiej na odcinku do ul. Staszowskiej.

- Zobowiązuję się do uruchomienia nowej linii autobusowej do ul. Słoneczny Stok, a także do budowy sygnalizacji świetlnej na ulicy Dębickiej, przy Zespole Szkół numer 10. Bezpieczeństwo dzieci jest najważniejsze – mówi Marcin Warchoł.