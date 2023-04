Mehdi Lehaire: Atmosfera na derbach Rzeszowa będzie wspaniała. Chcemy cieszyć się z zwycięstwa

W zimowym okienku transferowym dołączyłeś do Resovii. Z perspektywy czasu to najlepszy ruch, jaki mogłeś zrobić w tamtym okresie?

Przyszłość to pokaże, ale w tej chwili jestem bardzo zadowolony z dołączenia do Resovii. Złapałem pewność siebie, dostaję dużo minut i czuję się naprawdę dobrze, więc tak, myślę, że to był najlepszy wybór dla mnie.

Przed podjęciem decyzji pytałeś się Bruno Garcii, z którym występowałeś w Miedzi Legnica, o opinie o rzeszowskim klubie?

Oczywiście, dużo rozmawiałem z Bruno i Rubenem, którzy są moimi przyjaciółmi. Powiedzieli mi wiele pozytywnych rzeczy o aspektach piłkarskich, czy też o klubie i mieście, więc pomogło mi to w mojej decyzji o przyjeździe do Rzeszowa.