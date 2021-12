Miasto Powiat Przemyśl - Lider Turystyki i Sportu

W województwie podkarpackim myśląc o turystyce, mamy głównie na myśli obraz Bieszczadów. A przecież to turystyka oparta o walory kulturowe jest najbardziej popularna w świecie, a szczególnie w Europie, gdzie stanowiła w ostatnich 20-tu latach ok. 40% celów wyjazdowych turystów.

Do tych miejsc zalicza się głównie miasta historyczne z ich zabytkową architekturą, muzeami, kuchnią regionalną, wydarzeniami kulturalnymi czy sportowymi. Dobrze jest jak dodatkowo wyróżnia się jeszcze czymś szczególnym, co jest charakterystyczne tylko dla danego miejsca.

Takim miejscem, które spełnia w najwyższym stopniu te kryteria w województwie podkarpackim, jest miasto Przemyśl. I ono właśnie otrzymuje miano laureata w kategorii: „Powiat-Lider Turystyki i Sportu podkarpacia-2 dekady XXI wieku”.

Przemawia za tym długa lista atrakcji historycznych Przemyśla, gdzie szczególnie na wyróżnienie zasługuje Zamek Kazimierzowski, zespół staromiejski uznany za Pomnik Historii czy Przemyskie Podziemna. Jest jeszcze coś co wyróżnia Przemyśl na tle innych miast - to Twierdza Przemyśl, która jest również uznana za Pomnik Historii. Jest to miasto wielu muzeów, w tym m.in. Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej z ze wspaniałymi zbiorami czy Muzeum Dzwonów i Fajek (Oddział MNZP). Miasto, oferuje też wiele miejsc do wypoczynku aktywnego, są to m.in. stok narciarski, całoroczny tor saneczkowy czy też liczne szlaki turystyczne i do Nordic Walking. W Przemyślu jest też organizowany Festiwal Rowerowy „Bike Town Przemyśl” o zasięgu międzynarodowym uznanym w 2015 roku za „Najlepsze wydarzenie lata 2015” w kategorii „Wydarzenie sportowe”.