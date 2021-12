Mniej utrudnień na osiedlu 1000-lecia w Rzeszowie. Drogowcy w czwartek otworzą nowy most na Przyrwie [ZDJĘCIA]

Budowa nowego mostu to część przebudowy całego układu drogowego pomiędzy ul. gen. Maczka a rejonem biurowca Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Inwestycja zakłada m.in. poszerzenie do trzech pasów ul. Siemieńskiego. Z tego względu trzeba było wybudować także nowy most na rzece Przyrwa. Stary był zbyt wąski, aby zmieścić na nim dodatkowy, trzeci pas.