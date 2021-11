Na Podkarpaciu zaszczepionych jest zaledwie 38 procent mieszkańców. Za mało! Możemy się zatem borykać z kolejnymi falami i lockdownem Beata Terczyńska

Na Podkarpaciu zaszczepionych jest zaledwie 38 procent mieszkańców. Sporo zatem brakuje nam do osiągnięcia odporności zbiorowej, która przy zjadliwym wariancie Delta wynosi 80 procent. Lekarze apelują, by nie odwlekać szczepień, słuchać racjonalnych głosów specjalistów a nie fake newsów. - Szczepienie to nasz obowiązek w stosunku do tej części społeczeństwa, która ze względów zdrowotnych nie może przyjąć preparatu. Nasza odporność obejmuje ochroną także te osoby - mówi prof. Andrzej Cieśla z Centrum Medycznego w Łańcucie. Wojewoda Ewa Leniart przyznała, że przy tak gwałtownym wzroście zachorowań na COVID-19 w regionie nie wie jak długo jeszcze uda się jej nie podejmować decyzji o potrzebie przekształcenia któregokolwiek ze szpitali na Podkarpaciu w całkowicie jednoimienny, covidowy.