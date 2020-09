Do wypadku doszło ok. godz. 17 w Przysietnicy, w powiecie brzozowskim. Jak ustalili policjanci kierowca opla jechał od strony Izdebek w kierunku Brzozowa. 10-latka, w momencie potrącenia, razem z koleżanką przechodziła przez przejście. Została ranna, do szpitala przetransportował ją śmigłowiec pogotowia.

Kierujący oplem był trzeźwy.