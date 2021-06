Od 7 czerwca wracają połączenia lotnicze z lotniska Rzeszów - Jasionka do Newark w Stanach Zjednoczonych [ZDJĘCIA]

Dreamliner z ok. 170 osobami na pokładzie wylądował u nas około godziny 13.15, a w drogę powrotną do USA wystartuje o 17.40.

Po długiej przerwie, bo od jesieni 2019 roku, wracają dziś tak oczekiwane nie tylko przez mieszkańców Podkarpacia połączenia lotnicze z podrzeszowskiej Jasionki do Newark w Stanach Zjednoczonych. Dreamliner z ok. 170 osobami na pokładzie wylądował u nas około godziny 13.15, a w drogę powrotną do USA wystartuje o 17.40. Kursy za ocean planowane są do jesieni, a na okres zimowy zostaną zawieszone.

Przypomnijmy. Pisaliśmy, że po długiej przerwie 7 czerwca wracają loty do Stanów Zjednoczonych, do Newark. Będą się one odbywały w poniedziałki, o godz. 17.40. Pasażerów na pokład zabiorą dreamlinery.

Ostatni pasażerski lot za ocean z podrzeszowskiego portu miał miejsce jeszcze w październiku 2019 roku. Z całorocznych połączeń kursy do Newark zmieniono bowiem na sezonowe - letnie, gdyż w tym okresie było największe obłożenie i zapotrzebowanie. Później pandemia koronawirusa pokrzyżowała plany i nie udało się wznowić połaczeń w letniej siatce 2020 roku. - Naszymi działaniami udowadniamy, że można nie tylko przywracać połączenia, ale też rozbudowywać siatkę połączeń - podczas ostatniej konferencji prasowej mówił Adam Hamryszczak, prezes zarządu Portu Lotniczego Rzeszów - Jasionka.

Poznaliśmy wówczas letnią siatkę narodowego przewoźnika.

I tak, od 19 czerwca, we wtorki (godz. 17.20) i soboty (8.20), będziemy latać z Rzeszowa do Gdańska, samolotami Bombardier Q400. Te loty planowane są do 11 września. Jeszcze wcześniej, bo już od 14 czerwca, w poniedziałki i piątki (godz. 17.40) będziemy mogli wybrać się do Szczecina. Jak słyszymy, to kierunki, których oczekiwali mieszkańcy chcący spędzić wakacje czy weekend nad Bałtykiem. Oba cieszyły się dużą popularnością.

Od 23 czerwca (środy, godz. 18) polecimy do bułgarskiego Burgas. 19 czerwca wracają loty do Zadaru w Chorwacji. I nowość! 27 czerwca (niedziela) startują rejsy do Splitu w Dalmacji nad Morzem Adriatyckim, miasta partnerskiego Rzeszowa. - Ten kierunek był długo wyczekiwany - przyznaje prezes. - Może to być także bardzo ciekawa baza wypadowa na okoliczne wyspy, jak Brać, czy Hvar - podpowiada.

Do Jasionki wracają też wakacyjne loty czarterowe. Możemy latać do tureckich kurortów Antalya i Bodrum (środy i soboty) oraz tunezyjskiego Monastiru (czwartki). Pierwszy rejs do Antalyi wystartował w pełnym obłożeniu - 182 pasażerów. Regularne loty rozpoczynają również linie niskokosztowe. Ryanair oferuje trasy z Rzeszowa do Londynu, Manchesteru, East Midlands i Dublina, zaś Wizzair - do Eindhoven.