Ogromna inwestycja kolejowa w Przemyślu. Chce ją realizować aż osiem podmiotów [WIZUALIZACJE]

To będzie jedna z największych inwestycji w Przemyślu w ciągu ostatnich 20 lat. PKP Intercity zabezpieczyło na nią 383 mln złotych brutto. Docelowo ma dać 150 nowych miejsc pracy.

W czerwcu obecnego roku PKP Intercity ogłosiło przetarg na wykonawcę robót budowlanych związanych z modernizacją stacji postojowej Przemyśl Bakończyce.

- Swój udział w przetargu zgłosiło aż osiem podmiotów, z czego dwa to konsorcja kilku firm. Przetarg prowadzony był w trybie nieograniczonym. W dalszym etapie postępowania trwa analiza przedstawionych ofert - informuje zespół prasowy PKP Intercity.

Modernizacja stacji w Przemyślu stanowić będzie największą inwestycję infrastrukturalną przewoźnika. Mająca powstać w tym mieście nowoczesna myjnia ekologiczna to jeden z siedmiu takich obiektów, które planuje wybudować PKP Intercity. Do tej pory w ramach strategii inwestycyjnej, uwzględniającej także rozwój infrastrukturalny PKP Intercity uruchomiło w ubiegłym roku na stacji postojowej Warszawa Grochów pierwszą myjnię całoroczną. Od października działa myjnia sezonowa w Krakowie (powstała w zaledwie siedem miesięcy), a wkrótce ma zostać oddana do użytku myjnia we Wrocławiu.