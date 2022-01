Otwarcie Podkarpackiego Centrum Nauki „Łukasiewicz” w Jasionce już w grudniu tego roku

Tomasz Michalski, wicedyrektor WDK ds. Podkarpackiego Centrum Nauki „Łukasiewicz”, mówi, że otwarcie obiektu planują w grudniu tego roku, jeszcze przed świętami.

Na jakim etapie jest w tej chwili inwestycja?

- Budowa trwa. Prace przesunęliśmy do początku maja ze względu na to, że montujemy dodatkowe filtry przeciwwirusowe i lampy UV. Zmiany spowodowane są aktualną sytuacją epidemiczną - tłumaczy. - Nie powoduje to zmiany terminu realizacji całego projektu. Pozwolenie na użytkowanie planowane jest na 30 czerwca. Wówczas będziemy mogli rozpocząć etap wyposażania budynku w nasze ekspozycje. W obiekcie i na zewnątrz znajdzie się 213 interaktywnych eksponatów. Największą wystawą, zawierającą 90, będzie „Żyję”, gdzie punktem wyjścia będzie człowiek, jego zmysły i fizjologia.