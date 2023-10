Pijany Ukrainiec rozbił swoje audi A3 na ulicy w Przemyślu [ZDJĘCIA]

- Skierowani na miejsce policjanci zauważyli porzucone audi. Zastali tam też świadków, którzy widzieli kierującego i pasażerkę samochodu, oddalających się z miejsca kolizji. Funkcjonariusze po wykonanych czynnościach zaczęli obserwować pozostawiony samochód. Po chwili na miejscu pojawiły się trzy osoby. Dwóch mężczyzn i kobieta. Podczas rozmowy jeden z mężczyzn, 23-letni obywatel Ukrainy, jako kierującego wskazywał drugiego mężczyznę. Jednak dzięki informacjom przekazanym funkcjonariuszom przez świadka, 23-latek szybko zmienił zdanie i przyznał się do kierowania pojazdem. Wykonane badanie stanu trzeźwości wykazało, że miał on blisko promil alkoholu w organizmie - mówi aspirant Joanna Golisz, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu.

Do zdarzenia doszło w sobotę przed godziną 1, na ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego w Przemyślu. Jak się okazało kierujący audi, 23-letni obywatel Ukrainy, na łuku drogi zjechał z jezdni i uderzył w znak drogowy. Sprawca kolizji wraz z pasażerką oddalili się pieszo z miejsca zdarzenia, pozostawiając uszkodzony pojazd.

Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości i przyznał się do zarzucanego mu czynu. Poniesie także konsekwencje spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Za popełnione czyny grozi mu kara pozbawienia wolności nawet do 3 lat.