Planowany przebieg obwodnicy Leska budzi niepokój wśród mieszkańców. Mają wiele pytań

Obwodnica ma powstać w ciągu drogi wojewódzkiej nr 894 od miejscowości Postołów do miejscowości Huzele. Zakładany okres realizacji to lata 2022 – 2026. Powstanie odcinek drogi o długości 3,7 km. Będzie to droga jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu o szerokości 3,5 m.

Jej początek przewidziano za rzeką San w miejscowości Postołów w ciągu drogi krajowej nr 84, koniec na istniejącej drodze wojewódzkiej nr 894 w miejscowości Huzele. W ramach obwodnicy zostanie również wybudowany most na Sanie. Całkowity koszt budowy to 182 mln złotych.

Po opublikowaniu przez władze gminy i starostwo informacji o przebiegu obwodnicy, w sieci pojawiło się wiele komentarzy, w których zwrócono m.in. uwagę że plan zakłada jej przebieg m.in w pobliżu nowego osiedla domów jednorodzinnych, co zakłóci spokój mieszkańcom. Pojawiły się też głosy, że obwodnica powinna prowadzić w kierunku Ustrzyk Dolnych, bo to jest droga do granicy państwa. Część mieszkańców obawia się również tego, że budowa drogi przyczyni się do marginalizacji Leska.