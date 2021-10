Płk Michał Małyska nowym dowódcą podkarpackich terytorialsów. Obowiązki przekazał mu płk Dariusz Słota w Rzeszowie [ZDJĘCIA]

- Jako syn tej ziemi miałem przywilej i honor dowodzić przez 1158 dni 3 Podkarpacką Brygadą Obrony Terytorialnej. Był to czas najintensywniejszego wysiłku w mojej, ponad 30 letniej już, służbie naszej Ojczyźnie (...) bynajmniej nie uskarżam się, że dowodzenie największą brygadą WOT wymagało ode mnie takiego zaangażowania, chcę wręcz podziękować za to, bo tylko to co przychodzi z trudem cenimy najbardziej - mówił były już dowódca podkarpackich terytorialsów, płk Dariusz Słota.