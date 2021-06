Po przerwie Rzeszów znów pobiegnie. W niedzielę 14. PKO Półmaraton Rzeszowski oraz 6. PKO Sztafeta Półmaratońska

- Chyba wszyscy stęsknili się za bieganiem, bo powoli zamykamy listę uczestników. Jeszcze zostało trochę pakietów startowych, więc serdecznie zapraszamy do naszych biur - mówi Piotr Kowal, członek stowarzyszenia runrzeszów, współorganizatora biegu. - Ostatni bieg, który organizowaliśmy i który nie był wirtualny, odbył się we wrześniu ubiegłego roku.

Potem odbywały się m.in. PKO Maraton Rzeszowski i PKO Bieg Niepodległości, ale były to tzw. biegi wirtualne. Uczestnicy po zainstalowaniu aplikacji biegali we własnym zakresie, a wyniki były wysyłane do organizatora.

Start i meta niedzielnych biegów będą zlokalizowane obok sceny na Bulwarach. Trasa biegu została wyznaczona wzdłuż Wisłoka od okolic sceny do końca ścieżki pieszo-rowerowej w okolicach ulicy Jarowej następnie powrót aż do okolic dawnego parku linowego na Olszynkach.