Pobory podkarpackich prezydentów, burmistrzów i wójtów wystrzelą mocno w górę. Niektórzy dostaną nawet 100 proc. podwyżki

Konieczność wprowadzenia podwyżek dla prezydentów, burmistrzów i wójtów w każdym mieście, gminie, powiecie i samorządach wojewódzkich wprowadziło rozporządzenie Rady Ministrów z 25 października 2021 r. do ustawy o samorządzie gminnym. Określa ono maksymalne stawki wynagrodzenia, jakie rady miast czy gmin mogą przyznać gospodarzom gmin. Wynosi ono 20 041,50 złotych brutto. Wprowadza również minimalne pobory, które mogą uchwalić rady gmin. Wynoszą 80 proc. maksymalnej stawki. Radni mają więc pole manewru i nie muszą od razu ustalać maksymalnych stawek. Ponadto nie muszą od razu zajmować się pensjami. Jednak po uchwaleniu podwyżki, samorządowiec dostanie wyrównanie liczone od 1 sierpnia.

Konrad Fijołek, prezydent Rzeszowa, do tej pory otrzymywał 10 940 zł brutto miesięcznie. We wtorek rzeszowscy radni miejscy jednomyślnie zdecydowali, że będzie zarabiał 20 029 złotych brutto miesięcznie. To podwyżka o prawie 100 proc.