Podczas przebudowy ulicy Fredry w Rzeszowie robotnicy natrafili na pozostałości fundamentów dawnej fabryki cukierków [ZDJĘCIA]

- Fundamenty, najprawdopodobniej z okresu międzywojennego, zostały odkopane w dwóch miejscach - mówi Monika Konopka z biura prasowego Urzędu Miasta w Rzeszowie. - Pierwsze wykopaliska znajdują się na ul. Fredry w obrębie przychodni SP ZOZ nr 2, na obszarze ok. 1 tys. m kw. Trwają badania nad ustaleniem, co to za pozostałości.

Drugie wykopalisko znajduje się w okolicy ul. Żółkiewskiego, na ok. 300 m kw.

- W obu miejscach wstrzymane są prace drogowe - mówi Monika Konopka. - Archeolodzy muszą sprawdzić, zbadać odkrycia. Nie wstrzymuje to jednak całości robót w okolicy.