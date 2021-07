Politechnika Rzeszowska dostała prawie 6 mln zł na kolejne inwestycje, m.in. budowę magazynu odczynników i odpadów chemicznych

- Magazyn będzie podzielony na części o następującym przeznaczeniu: magazyn odpadów chemicznych, magazyn związków szczególnie niebezpiecznych, w tym trucizn, magazyn odczynników organicznych, magazyn przeznaczony do składowania substancji żrących z wydzieloną częścią na odpady biologiczne, magazyn do przechowywania materiałów niebezpiecznych pożarowo (łatwopalnych o niskiej temperaturze zapłonu), magazyn czynników nieorganicznych, pomieszczenie do konfekcjonowania, pomieszczenie opakowań i zużytych baterii.