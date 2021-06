Ponad 8 milionów złotych na Rzeszowski Budżet Obywatelski 2022. Jakie są najpilniejsze potrzeby mieszkańców? Wkrótce się okaże Beata Terczyńska

flickr

8,2 mln zł na Rzeszowski Budżet Obywatelski 2022 - taka kwota została zapisana w uchwale, którą radni miejscy będą głosować na najbliższej sesji, czyli 15 czerwca. Zgłaszanie projektów do RBO 2022 zaplanowane jest od 5 do 23 lipca. Przed rokiem aż 36 zadań zakwalifikowało się do realizacji. To m.in. zakup oczyszczaczy powietrza do przedszkoli, budowa pumptracków w okolicy Bulwarów i przy Starzyńskiego czy tężni solankowych na Miłocinie.