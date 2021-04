Poselska kontrola w sprawie tzw. spółek parafialnych. Prezes SPES wezwał policję

Przedstawił też kopię skargi, jaką przesłał do Marszałek Sejmu Elżbiety Witek. W piśmie zawarł sformułowanie, iż wezwał policję „gdyż natarczywe działania posłów zostały uznane za przekroczenie uprawnień”.

Z niedokończonej w Błażowej interwencji posłowie wrócili do Rzeszowa, by zagłębić się w dokumentacji konkursu fotowoltaicznego, jaką dysponuje urząd marszałkowski.

- Jak to się stało, że proboszczowie, prezesi spółek parafialnych, którzy nigdy wcześniej nie prowadzili biznesów, są dla urzędu marszałkowskiego odpowiednimi partnerami do tego, by realizować inwestycje fotowoltaiczne – pytała posłanka Beata Maciejewska.