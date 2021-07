Posłowie i senatorowie, również ci z Podkarpacia, dostali dużą podwyżkę na prowadzenie biur. Czy powinni tyle otrzymać?

Wcześniej miesięczny ryczałt na działalność biur poselskich, senatorskich i poselsko-senatorskich wynosił 15,2 tys. zł. Wspólne zarządzenie o podniesieniu ryczałtu podpisali 7 lipca marszałkowie Sejmu Elżbieta Witek z PiS i Senatu Tomasz Grodzki z KO. Porozumienie działa wstecz od początku lipca.

Posłowie z Podkarpacia: to są pieniądze na utrzymanie biur

Do tej pory wartość ryczałtu nie była aż tak wysoko podwyższana. Lipcowa podwyżka następuje zaledwie półtora roku od poprzedniej wynoszącej tysiąc złotych. Ale parlamentarzyści i ekspert, z którymi rozmawialiśmy, byli zgodni, co do zasadności podwyżki.