Poszerzenie granic Sanoka nadal aktualne. Tomasz Matuszewski, burmistrz Sanoka, wyjaśnia sytuację w specjalnym wideo

- W czwartek z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotarł do nas wniosek o zaopiniowanie decyzji w sprawie poszerzenia granic Sanoka. Rada Ministrów doceniła cele rozwojowe Sanoka, które konsekwentnie prezentowaliśmy w dotychczasowej procedurze. Działamy wspólnie z Radą Miasta Sanoka. Liczne dyskusje, profesjonalne analizy sytuacji gospodarczej i społecznej – to nasza odpowiedź na pojawiające się w przestrzeni publicznej nieprawdy i oczywiste przekłamania

- My jako Rada Miasta Sanoka oraz, jak rozumiem, Rada Gminy Sanok jesteśmy zobowiązani do wydania w ciągu trzech miesięcy opinii w formie uchwały. A takie opinie mogą być wydane po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Wracamy do tej procedury – powiedział Artur Kondrat, zastępca burmistrza.

Burmistrz Sanoka zamieścił w Internecie film, w którym wyjaśnia obecną sytuację w Sanoku.