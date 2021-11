Pożar w Rudnej Wielkiej koło Rzeszowa. Ogień gasiło pięć zastępów straży pożarnej [ZDJĘCIA]

- To był pożar mały w budynku mieszkalnym, doszło do pożaru na strychu poddasza w domu jednorodzinnym. W działaniach uczestniczyło pięć zastępów straży pożarnej, w tym dwa zastępy PSP i trzy zastępy OSP. Łącznie to było 22 strażaków. Oprócz tego na miejscu była policja i pogotowie energetyczne. Nikt nie ucierpiał w tym pożarze - przekazał nam dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie