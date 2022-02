Prawie 2-letni Liam Tomaszewski uzbierał ponad 9 mln zł na najdroższy lek świata, który został mu już podany. Przed nim długa rehabilitacja

Rodzice za najdroższy lek świata, czyli terapię genową Zolgensma, która hamuje postęp SMA, mieli zapłacić 9 mln zł.

Na szczęście udało się zebrać potrzebną kwotę.

- 10 września 2021 roku wydarzył się cud. Nasze prośby zostały wysłuchane. Nasz syn otrzymał lek. Co czuliśmy? Ogromne szczęście i zarazem spokój ducha. Osiągnęliśmy coś co wydawało się dla nas i wielu ludzi za niemożliwe - ze łzami w oczach wspomina Katarzyna, mama Liamka. - Myśleliśmy, że taką sumę zbiera się latami i jest to niemalże nie do osiągniecia. Jednak nasza rodzicielska nadzieja nie pozwalała nam się poddać. Jakiś głos w sercu mówił „walczcie”. I tak też się stało. Wspierało nas wiele ludzi za co będziemy wszystkim wdzięczni do końca życia.