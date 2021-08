Problemy mieszkańców Dzielnicy Parkowej w Rzeszowie. "Chcemy spokojnie zasnąć, ale nie możemy, bo budowlańcy za głośno pracują" [WIDEO] Konrad Karaś

Mieszkańcy bloków w rzeszowskiej Dzielnicy Parkowej przy ul. Paderewskiego od kilku tygodni skarżą się na ogromne hałasy dobiegające do nich z budowy kolejnego nowego apartamentowca. - Najgorsze jest to, że panowie pracują głośno w nocy. Krzyczą, przeklinają, a my nie możemy zasnąć. Jak jest gorąco nie otworzymy nawet okien, bo hałas jest zbyt duży - denerwują się.