Program wywiadowczy Hermes pod lupą rzeszowskiej prokuratury

Niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień jest kierunkiem, w jakim rzeszowska prokuratura prowadzi postępowanie. Przestępstwa mieli się dopuścić „funkcjonariusze publiczni, zobowiązani do zajmowania się sprawami majątkowym” w PK.

Śledztwem objęto okres od 2020 do lutego 2023 r. Nieoficjalnie wiadomo, że obecne kierownictwo Prokuratury Krajowej dowiedziało się o zakupie oprogramowania przypadkiem, kiedy otrzymało kolejną fakturę za możliwość użytkowania aplikacji.

Rozbieżne są opinie, czy Hermes jest bardziej, czy mniej zaawansowany od osławionego Pegasusa. Działanie Hermesa polega na kompleksowym zbieraniu informacji za zadany temat pośród ogólnodostępnych baz danych, także portali społecznościowych typu X, Instagram czy fb. Rzeczoznawcy zapewniają, że Hermes jest tak skrupulatny, że potrafi „dokopać się” do każdej informacji, zamieszczonej w sieci.

Po co w 2021 r. Prokuraturze Krajowej było takie narzędzie? Pojawiło się domniemanie, że celem była inwigilacja pracowników prokuratur, sędziów, polityków i członków organizacji prawniczych, niechętnych reformom w wymiarze sprawiedliwości. Problem z tym, że prokuratura nie ma uprawnień do prowadzenia kontroli operacyjnej. Jeśli Hermes został kiedykolwiek i wobec kogokolwiek użyty, to również z naruszeniem prawa, bo w Polsce nie został certyfikowany.