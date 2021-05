Prokuratura Rejonowa w Krośnie postawiła zarzuty fałszywemu lekarzowi. 43-latek podawał się za wojskowego neurochirurga i chciał leczyć raka

Jeszcze tego samego dnia mężczyzna przyjechał z wizytą do chorego. Powiedział, że jest lekarzem wojskowym, pracującym w Polsce i na Słowacji. Obejrzał wyniki chorego na raka mieszkańca gminy Korczyna i stwierdził, że musi się skonsultować z profesorami w Warszawie. Jego zdaniem zdjęcia tomograficzne były źle wykonane. Zadeklarował, że podejmie się leczenia i załatwi "dojścia" do kliniki w stolicy lub w Zakopanem. Przekazał też buteleczki i opakowania z medykamentami. Miały to być – jak twierdził – maści i eliksiry własnej produkcji oraz witaminy. Zalecił ich przyjmowanie, zainkasował 400 zł (tyle zażyczył sobie za wizytę) i po ustaleniu następnej wizyty odjechał.

Za dwa dni "lekarz" pojawił się ponownie w domu starszego mężczyzny. Przyniósł ze sobą różne eliksiry, torby, łóżko do masażu. Zaaplikował choremu jakieś tabletki i płyn. Próbował też zrobić zastrzyk z substancją zawierająca witaminę C, ale okazało się, że nie jest w stanie wkłuć się w żyłę i po kilku próbach zrezygnował.

Płaszcza tego miał użyć w domu mieszkanki Miejsca Piastowego, która poprosiła go o pomoc dla syna. "Lekarz" stwierdził, że jego dolegliwości nie mają charakteru medycznego, tylko duchowe. W tym przypadku ograniczył się do rozmowy i modlitwy. Nie wziął też pieniędzy.

Wcześniej "lekarz" podłączył chorego do jakiegoś urządzenia i wykonał mu masaż. Zabieg ten zrobił także innemu domownikowi, który poskarżył się na problemy z kręgosłupem. Ta wizyta kosztowała rodzinę z gminy Korczyna 700 złotych.

Rodzina z gminy Korczyna po tym, jak zobaczyła dziwny rekwizyt nabrała podejrzeń co do wiarygodności lekarza.

Zachowanie "lekarza" było według kobiety na tyle dziwne, że zadzwoniła na numer alarmowy policji. Funkcjonariusze przyjechali na miejsce i zatrzymali Andrzeja N.

Mężczyzna oświadczył policjantom, że jest lekarzem zarejestrowanym i prowadzącym praktykę na terenie Ukrainy, ale nie ma przy sobie dokumentu potwierdzającego kwalifikacje. Jak stwierdził, jego specjalnością jest neurochirurgia, jednak nie ma uprawnień do wykonywania zawodu lekarza na terytorium Polski. Do pacjenta przyjechał leczyć go witaminami i olejkami.

W samochodzie oszusta policjanci znaleźli różne ogólnodostępne medykamenty: maści, olejki, tabletki, syropy a także szaty liturgiczne, telefony komórkowe i 4,3 tys. złotych. Policjanci potwierdzili też, że żaden z lekarzy, z którymi rzekomo Andrzej N. miał się kontaktować telefonicznie, nie zna osoby o takim nazwisku.

43-letni mieszkaniec powiatu jarosławskiego usłyszał zarzut doprowadzenia dwóch osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, wprowadzając je w błąd co do wykonywanego przez siebie zawodu. Chodzi o 1,1 tys. zł, które w sumie wyłudził jako zapłatę za wizyty.