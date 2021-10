Radni PiS postulują podwyżkę płac dla pracowników miejskich żłobków w Rzeszowie

Jerzy Jęczmienionka, Mateusz Szpyrka i Danuta Solarz działają w imieniu ok. 250 pracowników Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie oraz rodziców dzieci. Obsługa żłobków zarabia najniższą krajową lub niewiele więcej bez względu na staż i nie podpada pod ustawę oświatową i wynikające z niej przywieleje.

Według wnioskodawców, wykwalifikowani i kompetetni pracownicy żłobków z powodu niskich płac przechodzą do prywatnego sektora i w ten sposób miasto traci bardzo dobrych pracowników.

„Należy podkreślić, że w sytuacji, gdy inne grupy pracowników otrzymywały dodatkowe wynagrodzenie za swoją pracę, tzw. dodatki covidowe, wynagrodzenia pracowników żłobków nie uległy zmianie. Istotne jest również to, że pomimo trwającej pandemii miejskie żłobki były i nadal są otwarte, a pracownicy z zaangażowaniem świadczą trudną pracę, narażając swoje zdrowie w kontaktach z dużą ilością dzieci i rodziców” – czytamy we wniosku do prezydenta Konrada Fijołka.