Rzeszów jak włoska Cremona, powinnien mieć operę. To jedna z przedwyborczych propozycji kandydatki na kandydatkę na prezydenta Rzeszowa

Zaledwie 2300 zebranych podpisów dołączyła do swojego wniosku rejestracyjnego, kiedy jej pełnomocnik wyborczy składał go w miejskiej komisji wyborczej przez 16 kwietnia, ostatecznym terminem rejestracji kandydatów w wyborach na prezydenta Rzeszowa. Dziś tłumaczy brak 700 podpisów sytuacją epidemiczną i wynikającą stąd trudnością z dotarciem do wyborców.

To był zasadniczy powód, dla którego komisja wyborcza odmówiła Małgorzacie Grzywie rejestracji. I raczej rozwiewa wątpliwości, że rejestracja jeszcze jest możliwa. A zmiana terminu wyborów z 9 maja na 13 czerwca niczego tu nie zmienia.