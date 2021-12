Rzeszów. Konrad W. poderżnął gardło ojczymowi. Jest prawomocny wyrok w sprawie zabójstwa emerytowanego policjanta

Andrzej W. kilkanaście lat temu dwukrotnie odbywał karę pozbawienia wolności. Łącznie 2,5 roku więzienia. Skazany został wówczas za znęcanie się nad Konradem W., córką i żoną. Później nie było lepiej. W domu przez lata dochodziło do konfliktów między ojczymem i pasierbem. To miała być istna gehenna.

Z naszych informacji wynika, że Andrzej W. przez kilkanaście lat był policjantem w oddziałach prewencji na Zaczerniu. Miał tam pełnić funkcję dowódcy drużyny, ale nie był dobrze postrzegany przez to, że nadużywał alkohol.

W końcu nadszedł 8 października 2020 roku. Tego dnia w jednym z bloków mieszczących się przy ul. Krakowskiej, w Rzeszowie Andrzej W. próbował dostać się do mieszkania, które się zatrzasnęło. Konrad W. wyszedł z lokalu. Wszystko potoczyło się wówczas błyskawicznie. Ojczym go nie atakował, ale Konrad W. popchnął go na ścianę, wyciągnął myśliwski nóż i poderżnął mu gardło.