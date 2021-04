Rzeszów ma wszystkie działki potrzebne do budowy nowego stadionu lekkoatletycznego!

Akademia, kino Apollo, kawiarnia Hortex... Za jakimi miejscami w Rzeszowie najbardziej tęsknią mieszkańcy?

Dyskoteka Akademia, kino Apollo, restauracja Klubowa czy kawiarnia Hortex to miejsca, które większość osób związanych od dawna z Rzeszowem pamięta i bardzo miło wspomina. Ale to nie jedyne lokale, których już nie ma w stolicy Podkarpacia. Postanowiliśmy w mediach społecznościowych zapytać naszych Czytelników, za jakimi "miejscówkami" najbardziej tęsknią. Zapraszamy Was na sentymentalną podróż w czasie.